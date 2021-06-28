Песков прокомментировал праздник «Алые паруса»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса», рассказал, что решения о проведении массовых мероприятий принимают местные власти на основе требований санитарных служб.
Песков прокомментировал праздник «Алые паруса»
  • РИА Новости

Он отметил, что никаких прямых запретов на проведение крупных мероприятий нет.

«Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», — цитирует его РИА Новости.

В Кремле уточнили, что каждое крупное мероприятие проводится с учётом рекомендаций санитарных властей конкретного субъекта России.

Он добавил, что, насколько известно в Кремле, такие же рекомендации были сформулированы и в Петербурге, их реализовывали на месте.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Мероприятие стартовало с пропускных пунктов, где у гостей проверили температуру и наличие защитной медицинской маски.

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