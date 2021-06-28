Песков прокомментировал праздник «Алые паруса»
- РИА Новости
Он отметил, что никаких прямых запретов на проведение крупных мероприятий нет.
«Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», — цитирует его РИА Новости.
В Кремле уточнили, что каждое крупное мероприятие проводится с учётом рекомендаций санитарных властей конкретного субъекта России.
Он добавил, что, насколько известно в Кремле, такие же рекомендации были сформулированы и в Петербурге, их реализовывали на месте.
Ранее сообщалось, что в Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Мероприятие стартовало с пропускных пунктов, где у гостей проверили температуру и наличие защитной медицинской маски.