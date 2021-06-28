Песков прокомментировал праздник «Алые паруса»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса», рассказал, что решения о проведении массовых мероприятий принимают местные власти на основе требований санитарных служб.

Он отметил, что никаких прямых запретов на проведение крупных мероприятий нет.

«Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», — цитирует его РИА Новости.

В Кремле уточнили, что каждое крупное мероприятие проводится с учётом рекомендаций санитарных властей конкретного субъекта России.

Он добавил, что, насколько известно в Кремле, такие же рекомендации были сформулированы и в Петербурге, их реализовывали на месте.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Мероприятие стартовало с пропускных пунктов, где у гостей проверили температуру и наличие защитной медицинской маски.