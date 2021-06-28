Вице-губернатор Кубани встретился с послом ЮАР

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом ЮАР в России Мзувукиле Джеффой Макетуки. Они обсудили вопрос экономического и межкультурного взаимодействия.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Главными темами встречи стали сотрудничество в сфере виноделия, развитие культурных связей и возможность открыть в краевой столице почётное консульство Южно-Африканской Республики.

«Для ЮАР Краснодарский край может быть очень перспективным рынком сбыта, потому что на территории региона проживают 6 млн человек. Мы ежегодно принимаем более 17 млн туристов. Вина, произведённые в ЮАР, обрели свою нишу в нашем регионе. Более 30 наименований таких вин уже продаются в крупнейших торговых точках Кубани. Способствовать развитию нашего сотрудничества может назначение в Краснодарском крае почётного консула ЮАР», — отметил Александр Руппель.

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