Вице-губернатор Кубани встретился с послом ЮАР
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Об этом сообщает «Кубань 24».
Главными темами встречи стали сотрудничество в сфере виноделия, развитие культурных связей и возможность открыть в краевой столице почётное консульство Южно-Африканской Республики.
«Для ЮАР Краснодарский край может быть очень перспективным рынком сбыта, потому что на территории региона проживают 6 млн человек. Мы ежегодно принимаем более 17 млн туристов. Вина, произведённые в ЮАР, обрели свою нишу в нашем регионе. Более 30 наименований таких вин уже продаются в крупнейших торговых точках Кубани. Способствовать развитию нашего сотрудничества может назначение в Краснодарском крае почётного консула ЮАР», — отметил Александр Руппель.
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