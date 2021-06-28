В Москве представителям МСБ сдадут в аренду 50 помещений на льготных условиях

Представители малого и среднего бизнеса Москвы смогут приобрести на льготных условиях 50 нежилых помещений площадью от 13 до 439 кв. м на срок до десяти лет.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Цена годовой аренды начинается от 1 тыс. рублей за 1 кв. м для подвала и от 4750 рублей за 1 кв. м — для цоколя.

«Больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства выставлено на севере столицы — 15 объектов. По семь помещений представлено на востоке и юге, шесть объектов предлагается в аренду в Зеленограде, по четыре — на северо-востоке и северо-западе, по три — на западе и юго-западе города и одно помещение — на юго-востоке», — рассказал руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, уточнив, что все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение.

Ранее председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.