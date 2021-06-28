К благотворительному сервису на mos.ru присоединились ещё три партнёра

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Ещё три организации присоединились к благотворительному сервису на mos.ru. Таким образом, число партнёров программы возросло до 45.
К благотворительному сервису на mos.ru присоединились ещё три партнёра
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Одним из новых участников стал Центр лечебной педагогики.

Он помогает в обучении детям с аутизмом, эпилепсией, генетическими нарушениями. За 30 лет работы региональной общественной благотворительной организации помощь получили 27 тыс. человек.

Ежемесячно в Центре занимаются более 400 детей, более трети из них имеют инвалидность.

Как ранее сообщал сайт Nation News, президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев рассказал, как отличить порядочных благотворителей от мошенников.

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