К благотворительному сервису на mos.ru присоединились ещё три партнёра
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Одним из новых участников стал Центр лечебной педагогики.
Он помогает в обучении детям с аутизмом, эпилепсией, генетическими нарушениями. За 30 лет работы региональной общественной благотворительной организации помощь получили 27 тыс. человек.
Ежемесячно в Центре занимаются более 400 детей, более трети из них имеют инвалидность.
Как ранее сообщал сайт Nation News, президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев рассказал, как отличить порядочных благотворителей от мошенников.