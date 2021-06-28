Адвокат рассказал, как сэкономить на коммунальных платежах
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Своим мнением по этому вопросу специалист поделился в беседе с «Российской газетой».
«Единственный способ снизить сумму в платёжке — экономия ресурсов. Иных вариантов просто нет. Поэтому многие собственники снижают затраты с помощью ресурсосберегающих технологий. Например, устанавливают счётчики на газ, тепло и воду», — отметил Сухов.
Эксперты утверждают, что установка приборов по учёту тепла снижает ежемесячные затраты на 1/3.
Однако не в каждом многоквартирном доме можно добиться таких результатов.
Что касается электричества, то, если использовать электроприборы класса А, установить в квартире энергосберегающие лампочки, отключать от сети неиспользуемые электроприборы, то можно снизить затраты на 10—15%.
Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.