Спрос на квартиры-студии в России увеличился на 43% в мае
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Об этом сообщили «Известиям» аналитики сервиса «Авито Недвижимость».
При этом на первичном рынке жилья спрос на такие объекты вырос на 2%.
Количество объектов на продажу выросло вслед за спросом: +26% — вторичный сектор, +3% — новостройки.
Средние цены в сегменте продемонстрировали рекордный скачок за год — в 1,5 раза на рынке новостроек и на 30% — на вторичные объекты.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.