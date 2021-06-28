Спрос на квартиры-студии в России увеличился на 43% в мае

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В мае 2021 года спрос на квартиры-студии на вторичном рынке жилья в России вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Спрос на квартиры-студии в России увеличился на 43% в мае
  • Pixabay

Об этом сообщили «Известиям» аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

При этом на первичном рынке жилья спрос на такие объекты вырос на 2%.

Количество объектов на продажу выросло вслед за спросом: +26% — вторичный сектор, +3% — новостройки.

Средние цены в сегменте продемонстрировали рекордный скачок за год — в 1,5 раза на рынке новостроек и на 30% — на вторичные объекты.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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