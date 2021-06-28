Собянин рассказал о планах по благоустройству в трёх районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству и созданию качественного общественного пространства в трёх жилых районах Москвы — Солнцево, Ново-Переделкино, Тропарёво-Никулино.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

В частности, благоустроить планируется Солнцевский проспект. Вдоль него создадут 12 зон отдыха. Проспект украсят новые кустарники и цветы. Реконструируют детскую площадку, благоустроят территорию, прилегающую к Солнцевскому отделу ЗАГС.

В Ново-Переделкине приведут в порядок сквер с прудом на ул. Федосьино, реконструируют дорожно-тропиночную сеть и устроят цветники. Возле пруда появятся удобные зоны отдыха с навесами и шезлонгами. Также планируют обновить детскую площадку.

В районе Тропарёво-Никулино будет благоустроен Парк лётчиков-испытателей с прилегающими дворами. Там высадят почти 3,3 тыс. деревьев и кустарников и установят солнечные часы в виде модели взлетающего военного самолёта Су-15.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.