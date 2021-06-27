В Москве в результате ДТП погиб ребёнок на самокате

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Автомобиль насмерть сбил ребёнка на самокате на нерегулируемом пешеходном переходе на севере Москвы.
В Москве в результате ДТП погиб ребёнок на самокате
  • РИА Новости

«Двадцать седьмого июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребёнок погиб», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка МВД.

На данный момент правоохранители разбираются с произошедшим.

По данным Telegram-канала прокуратуры Москвы, водитель автомобиля ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего ребёнка не пешеходном переходе.

Ранее в подмосковных Химках автобус насмерть сбил 10-летнюю школьницу, которая ехала на самокате.

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