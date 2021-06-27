В Москве в результате ДТП погиб ребёнок на самокате
- РИА Новости
«Двадцать седьмого июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребёнок погиб», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка МВД.
На данный момент правоохранители разбираются с произошедшим.
По данным Telegram-канала прокуратуры Москвы, водитель автомобиля ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего ребёнка не пешеходном переходе.
Ранее в подмосковных Химках автобус насмерть сбил 10-летнюю школьницу, которая ехала на самокате.