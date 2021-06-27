В Москве в результате ДТП погиб ребёнок на самокате

Автомобиль насмерть сбил ребёнка на самокате на нерегулируемом пешеходном переходе на севере Москвы.

«Двадцать седьмого июня на Керамическом проезде водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ребёнок погиб», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка МВД.

На данный момент правоохранители разбираются с произошедшим.

По данным Telegram-канала прокуратуры Москвы, водитель автомобиля ВАЗ 21154 не уступил дорогу и сбил девятилетнего ребёнка не пешеходном переходе.

Ранее в подмосковных Химках автобус насмерть сбил 10-летнюю школьницу, которая ехала на самокате.