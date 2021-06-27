Более 570 тысяч человек посетили акцию агитпоезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Более 570 тыс. человек посетили мероприятия в рамках акции агитпоезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в 52 российских городах.

©Минобороны России

«Общее количество экскурсантов составило более 571 тыс.», — заявил начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, эта цифра значительно превысила предварительные ожидания. Поезд проехал почти 34 тыс. км и сделал остановки в 52 городах России. 25 апреля тематический поезд Минобороны стартовал с Киевского вокзала Москвы в рамках военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».