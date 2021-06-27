Более 570 тысяч человек посетили акцию агитпоезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

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Более 570 тыс. человек посетили мероприятия в рамках акции агитпоезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в 52 российских городах.
Более 570 тысяч человек посетили акцию агитпоезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»
  • ©Минобороны России

«Общее количество экскурсантов составило более 571 тыс.», — заявил начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, эта цифра значительно превысила предварительные ожидания.

Поезд проехал почти 34 тыс. км и сделал остановки в 52 городах России.

25 апреля тематический поезд Минобороны стартовал с Киевского вокзала Москвы в рамках военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

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