Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

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Три человека погибли в результате ДТП на автодороге Красноярск — Енисейск, сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека», — приводит РИА Новости сообщение.

Как утоняется, инцидент произошёл на 283-м километре автодороги Красноярск — Енисейск.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны Енисейска в сторону Красноярска, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

В результате ДТП погибли трое мужчин: водитель и два пассажира 23 и 19 лет.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на внутренней стороне МКАД.

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