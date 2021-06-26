РСТ и РСПП попросили власти Кубани смягчить ограничения из-за COVID-19

Короткая ссылка
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в письме к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву попросили власти смягчить введённые с 24 июня коронавирусные ограничения, которые регламентируют правила заселения туристов в объекты размещения.
РСТ и РСПП попросили власти Кубани смягчить ограничения из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс.

Обращение подписали президент РСТ Андрей Игнатьев и глава комиссии РСПП по туриcтической индустрии Сергей Шпилько. В нём они отметили, что временные ограничения, связанные с вакцинацией от COVID-19, могут спровоцировать недозагрузку гостиниц. Кроме того, большинство туристов не смогут воспользоваться оплаченными турами.

Авторы обращения предложили внести в перечень документов, необходимых для заселения отдыхающих в отели, подтверждение перенесённого коронавируса в течение шести месяцев до даты заезда.

«Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим COVID-19, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР-тесты»,— говорится в письме.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о заселении в отели региона с 1 августа только вакцинированных от COVID-19 туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить