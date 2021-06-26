РСТ и РСПП попросили власти Кубани смягчить ограничения из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс.
Обращение подписали президент РСТ Андрей Игнатьев и глава комиссии РСПП по туриcтической индустрии Сергей Шпилько. В нём они отметили, что временные ограничения, связанные с вакцинацией от COVID-19, могут спровоцировать недозагрузку гостиниц. Кроме того, большинство туристов не смогут воспользоваться оплаченными турами.
Авторы обращения предложили внести в перечень документов, необходимых для заселения отдыхающих в отели, подтверждение перенесённого коронавируса в течение шести месяцев до даты заезда.
«Данная мера позволит нашим соотечественникам, уже переболевшим COVID-19, посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР-тесты»,— говорится в письме.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о заселении в отели региона с 1 августа только вакцинированных от COVID-19 туристов.