Останки 80 человек найдены на месте уничтоженного захоронения времён войны в Ленобласти
Об этом сообщает «Взгляд».
«В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками следственного управления продолжают работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть», — отмечается на сайте ведомства.
Также обнаружено 18 солдатских медальонов.
Ранее ФАН сообщало, что в Тульской области прошла церемония перезахоронения останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.