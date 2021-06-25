Останки 80 человек найдены на месте уничтоженного захоронения времён войны в Ленобласти

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Останки 80 человек найдены на месте уничтоженного захоронения времён Великой Отечественной войны в посёлке Тельмана, заявили в СУ СК России по Ленинградской области.

Об этом сообщает «Взгляд».

«В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками следственного управления продолжают работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть», — отмечается на сайте ведомства.

Также обнаружено 18 солдатских медальонов.

Ранее ФАН сообщало, что в Тульской области прошла церемония перезахоронения останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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