Останки 80 человек найдены на месте уничтоженного захоронения времён войны в Ленобласти

Останки 80 человек найдены на месте уничтоженного захоронения времён Великой Отечественной войны в посёлке Тельмана, заявили в СУ СК России по Ленинградской области.