В Краснодарском крае вынесли приговор онкологу, незаконно выдавшему рецепты на 3,5 млн рублей

В Краснодарском крае вынесли приговор врачу онкологического диспансера, незаконно выдавшему рецепты на 3,5 млн рублей.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

В 2019 году в Ейске сотрудники ФСБ выявили, что персонал диспансера №4 нелегально получал дорогие препараты для льготников. Медики выписывали поддельные рецепты на имя одной из пациенток. Против них завели уголовное дело.

По версии следствия, в 2016—2018 годах врач, заведомо зная, что у пациентки нет показаний к назначению лекарств, выписывал на её имя рецепты. Затем по этим рецептам препараты получали неизвестные.

Медика осудили на три года лишения свободы с испытательным сроком три года. Врач также должен возместить ущерб больнице.

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