В Краснодарском крае вынесли приговор онкологу, незаконно выдавшему рецепты на 3,5 млн рублей

Короткая ссылка
В Краснодарском крае вынесли приговор врачу онкологического диспансера, незаконно выдавшему рецепты на 3,5 млн рублей.
В Краснодарском крае вынесли приговор онкологу, незаконно выдавшему рецепты на 3,5 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

В 2019 году в Ейске сотрудники ФСБ выявили, что персонал диспансера №4 нелегально получал дорогие препараты для льготников. Медики выписывали поддельные рецепты на имя одной из пациенток. Против них завели уголовное дело.

По версии следствия, в 2016—2018 годах врач, заведомо зная, что у пациентки нет показаний к назначению лекарств, выписывал на её имя рецепты. Затем по этим рецептам препараты получали неизвестные.

Медика осудили на три года лишения свободы с испытательным сроком три года. Врач также должен возместить ущерб больнице.

Ранее член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт качества медицинской помощи Алексей Старченко рассказал о мерах наказания для медперсонала за жестокое обращение с пациентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить