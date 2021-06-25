Рынок подержанных мотоциклов в России вырос на 29,5%

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В мае 2021 года в России продано 15,4 тыс. подержанных мотоциклов, что на 29,5% больше, чем годом ранее.
Рынок подержанных мотоциклов в России вырос на 29,5%
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовались мотоциклы японских марок. Лидируют Honda (3980 единиц), Yamaha (2629), Suzuki (1826) и Kawasaki (1510).

Замыкает пятёрку лидеров немецкий BMW (1157 мотоциклов).

Больше всего мотоциклов с пробегом реализовано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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