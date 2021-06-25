Рынок подержанных мотоциклов в России вырос на 29,5%
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовались мотоциклы японских марок. Лидируют Honda (3980 единиц), Yamaha (2629), Suzuki (1826) и Kawasaki (1510).
Замыкает пятёрку лидеров немецкий BMW (1157 мотоциклов).
Больше всего мотоциклов с пробегом реализовано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.