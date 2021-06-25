Эксперт рассказала о плюсах брачного контракта

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Эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола рассказала о плюсах брачного контракта.
Эксперт рассказала о плюсах брачного контракта
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«Я за брачный контракт. Большие плюсы брачного контракта в том, что он является возможностью сделать отношения между супругами крепкими и безопасными. Зачем что-то делить или о чём-то думать, если при разводе вы ничего не потеряете», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила эксперт, люди чувствуют себя увереннее, если имеются какие-то гарантии.

Закоцола также выразила мнение, что любовь есть, но любой человек понимает, что семья — это быт, и в отношениях бывают и ссоры, и разводы.

«Это правильный выбор, когда есть возможность подстелить соломку», — заключила она.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

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