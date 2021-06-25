В национальном центре «ЖКХ Контроль» прокомментировали идею повышения тарифов на холодную воду

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Член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала идею повышения тарифов на холодную воду.
В национальном центре «ЖКХ Контроль» прокомментировали идею повышения тарифов на холодную воду
  • © Jochen Tack
  • Gettyimages.ru

«Предложение по подъёму тарифов, потому что там не хватает денег на модернизацию и прочее, мне кажется абсолютно неправильным», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, все инфраструктурные проекты по модернизации, приведению таких систем в надлежащее состояние делаются с участием бюджета.

«Давайте мы вообще будем более внимательно подходить к каждому предприятию, по каждому конкретному предприятию решать. Например, водоканалы Санкт-Петербурга и Москвы находятся в нормальном состоянии», — добавила Разворотнева.

Директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова выразила мнение, что тарифы на холодное водоснабжение необходимо повысить.

Ранее Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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