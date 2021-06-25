В национальном центре «ЖКХ Контроль» прокомментировали идею повышения тарифов на холодную воду

Член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала идею повышения тарифов на холодную воду.

«Предложение по подъёму тарифов, потому что там не хватает денег на модернизацию и прочее, мне кажется абсолютно неправильным», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, все инфраструктурные проекты по модернизации, приведению таких систем в надлежащее состояние делаются с участием бюджета.

«Давайте мы вообще будем более внимательно подходить к каждому предприятию, по каждому конкретному предприятию решать. Например, водоканалы Санкт-Петербурга и Москвы находятся в нормальном состоянии», — добавила Разворотнева.

Директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова выразила мнение, что тарифы на холодное водоснабжение необходимо повысить.

Ранее Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.