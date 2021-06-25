В магазинах Подмосковья открыли 40 экопунктов для обмена бутылок на скидки и бонусы

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В магазинах Московской области открыли около 40 экопунктов для обмена бутылок на скидки, призы и бонусы.
В магазинах Подмосковья открыли 40 экопунктов для обмена бутылок на скидки и бонусы
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Пункты установлены компанией «РТ-Инвест» и региональным правительством.

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, это один из наиболее эффективных методов сбора вторсырья.

«Экопункты дают возможность получить баллы за использованные бутылки и обменять их на скидки в магазинах, поддержать раздельный сбор мусора», — отметил он.

По его словам, аппараты пользуются популярностью.

«Это нужный и удобный для покупателя сервис. И мы продолжим поставку в торговые точки региона», — заключил Воскресенский.

Ранее ОТР сообщало, что на Камчатке заработала электронная система для контроля вывоза мусора.

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