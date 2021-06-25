Мишустин назначил врио главы Федерального агентства по недропользованию

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Евгения Петрова временно исполняющим обязанности главы Федерального агентства по недропользованию.
Мишустин назначил врио главы Федерального агентства по недропользованию
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее Петров занимал пост заместителя руководителя ведомства.

«Другим распоряжением от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии — руководителя Федерального агентства по недропользованию освобождён Евгений Киселёв. Решение принято в связи с упразднением этой должности», — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин назначил Николая Яцеленко заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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