Мишустин назначил врио главы Федерального агентства по недропользованию

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Евгения Петрова временно исполняющим обязанности главы Федерального агентства по недропользованию.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее Петров занимал пост заместителя руководителя ведомства.

«Другим распоряжением от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии — руководителя Федерального агентства по недропользованию освобождён Евгений Киселёв. Решение принято в связи с упразднением этой должности», — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин назначил Николая Яцеленко заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.