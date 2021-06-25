В АТОР подсчитали среднюю стоимость семейного отдыха в Крыму

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о средней стоимости семейного отдыха в Крыму.

«Зависит от объекта размещения, но если мы берём среднебюджетный вариант, без перелёта, без транспорта… Берём, по сути, наземное размещение, трансфер на месте, одну экскурсию, допустим, то на неделю в нижнем пороге ценовом (не самый бюджетный, средний, но нижний порог), это будет где-то 50 тыс. рублей на человека», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, отдых в Краснодарском крае обойдётся подороже, а Турцию можно назвать сопоставимым сегментом.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.