В АТОР рассказали, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань

Число заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края на июль предварительно составляет 30%, на август — около 70%. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, составляет на июль 30%, а на август — порядка 70%», — приводит её слова РИА Новости.

Ломидзе отметила, что это не окончательная цифра и неизвестно, сколько туристов реально оформят заявки.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля отели, гостиницы и пансионаты региона станут принимать только отдыхающих, предоставивших отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию. С 1 августа заселиться в гостиницу или санаторий смогут только туристы, прошедшие вакцинацию.

Власти объяснили это решение ростом числа заболевших COVID-19 и подчеркнули, что оно направлено на защиту здоровья людей и сохранение экономики.