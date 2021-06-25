Эксперты оценили динамику рынка новостроек в России

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В России продано порядка 60% жилья в строящихся многоквартирных домах.
Эксперты оценили динамику рынка новостроек в России
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

Общая площадь проектов с открытыми продажами составляет 74 млн кв. м. Из этого объёма на сегодняшний день реализовано более 44 млн кв. м. Сумма привлечённых в строительство средств превысила 4,3 трлн рублей.

Заместитель руководителя аналитического центра компании Никита Белоусов отметил, что с августа 2020 года по май 2021-го российские девелоперы запустили 30,9 млн кв. м нового жилья в новостройках, что на 64% больше, чем за сопоставимый период 2019—2020 годов. Как результат, общий объём многоквартирного строительства вырос по сравнению с началом года на 2,9 млн кв. м, достигнув почти 97 млн кв. м.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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