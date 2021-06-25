В Оренбурге за жестокое обращение с детьми задержана женщина

В Оренбурге задержана 21-летняя женщина, истязавшая своих малолетних детей.

Об этом пишет RIA56.

На момент ЧП детям было три и полтора года.

По версии следствия, женщина причиняла им физические и психические страдания.

«Это происходило путём систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий в виде запирания в туалете и длительного лишения пищи», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

В настоящее время женщина задержана, возбуждено уголовное дело.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.