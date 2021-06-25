В Оренбурге за жестокое обращение с детьми задержана женщина
- РИА Новости
Об этом пишет RIA56.
На момент ЧП детям было три и полтора года.
По версии следствия, женщина причиняла им физические и психические страдания.
«Это происходило путём систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий в виде запирания в туалете и длительного лишения пищи», — сообщили в пресс-службе регионального СК.
В настоящее время женщина задержана, возбуждено уголовное дело.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.