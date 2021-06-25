Военнослужащие ЮВО участвуют в тактических учениях в Волгоградской области

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Военнослужащие ЮВО отрабатывают профессиональные навыки на полигоне Прудбой в Калачёвском районе Волгоградской области.
Военнослужащие ЮВО участвуют в тактических учениях в Волгоградской области
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Накануне свои навыки оттачивали артиллеристы мотострелкового соединения — в рамках сбора они провели артиллерийские дуэли.

Батареи соревновались в скорости и точности выполнения выстрелов. Поочерёдно военнослужащие выступали в роли оппонентов друг друга.

«Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнём артиллерии была организована в единой системе разведывательно-огневого комплекса с учётом опыта ведения боевых действий современных вооруженных конфликтов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.

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