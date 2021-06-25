Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму
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Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял съезд партии.
«Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин», — говорится в утверждённом на съезде списке.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.
Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, голосование в течение трёх дней позволит избежать рисков инфицирования и обеспечить безопасное волеизъявление граждан.