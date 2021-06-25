Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму

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На выборах в Госдуму общефедеральную часть списка ЛДПР возглавили лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат Госдумы Сергей Каргинов, депутат Госдумы Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял съезд партии.

«Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сипягин», — говорится в утверждённом на съезде списке.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, голосование в течение трёх дней позволит избежать рисков инфицирования и обеспечить безопасное волеизъявление граждан.

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