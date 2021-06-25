В Подмосковье идёт приём заявок на участие в губернаторской премии

В Московской области идёт приём заявок на соискание ежегодной премии губернатора «Мы рядом ради перемен», присуждаемой за социально значимые проекты и инициативы.

Заявки на участие можно подавать в четырёх категориях: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен». Выбор категории зависит от масштабов проектов и инициатив.

Размер вознаграждения в каждой категории разный — от 50 тыс. до 1 млн рублей. Приём заявок продлится до 11 июля.

Выбор лауреатов пройдёт в два этапа. С 28 июня по 25 июля жители определят 1200 номинантов. Далее жюри выберет победителей премии.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьёв выберет 10 самых ярких проектов, которые вне зависимости от категорий получат по 1 млн рублей в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья». Таким образом, в этом году будут вручать 500 премий. Общий призовой фонд составляет 80 млн рублей.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», участницы программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» разработали и приступили к реализации 25 социальных проектов за четыре месяца.