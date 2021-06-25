Благотворительный сервис mos.ru стал лучшим социальным проектом России

Руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что на форуме «Лучшие социальные проекты России» победил благотворительный сервис портала mos.ru.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Благотворительный проект на сайте mos.ru получил награду 24 июня за вклад в развитие адресной помощи нуждающимся.

«Москвичам больше не приходится самостоятельно искать информацию о благотворительных программах. Все сведения о фондах, подключённых к сервису, представлены в едином разделе, а сделать пожертвование можно буквально в два клика — так же просто, как совершить покупку или оплатить текущие счета», — отметил Лысенко.

Ранее проект получил российскую премию CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис» и ещё две международные награды — Big Innovation Awards (за инновационные решения) и German Innovation Award (как перспективный цифровой проект).

Как ранее сообщал сайт Nation News, президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев рассказал, как отличить порядочных благотворителей от мошенников.