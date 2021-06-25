Благотворительный сервис mos.ru стал лучшим социальным проектом России

Короткая ссылка
Руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что на форуме «Лучшие социальные проекты России» победил благотворительный сервис портала mos.ru.
Благотворительный сервис mos.ru стал лучшим социальным проектом России
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Благотворительный проект на сайте mos.ru получил награду 24 июня за вклад в развитие адресной помощи нуждающимся.

«Москвичам больше не приходится самостоятельно искать информацию о благотворительных программах. Все сведения о фондах, подключённых к сервису, представлены в едином разделе, а сделать пожертвование можно буквально в два клика — так же просто, как совершить покупку или оплатить текущие счета», — отметил Лысенко.

Ранее проект получил российскую премию CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис» и ещё две международные награды — Big Innovation Awards (за инновационные решения) и German Innovation Award (как перспективный цифровой проект).

Как ранее сообщал сайт Nation News, президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев рассказал, как отличить порядочных благотворителей от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить