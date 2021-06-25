Благотворительный сервис mos.ru стал лучшим социальным проектом России
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Благотворительный проект на сайте mos.ru получил награду 24 июня за вклад в развитие адресной помощи нуждающимся.
«Москвичам больше не приходится самостоятельно искать информацию о благотворительных программах. Все сведения о фондах, подключённых к сервису, представлены в едином разделе, а сделать пожертвование можно буквально в два клика — так же просто, как совершить покупку или оплатить текущие счета», — отметил Лысенко.
Ранее проект получил российскую премию CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис» и ещё две международные награды — Big Innovation Awards (за инновационные решения) и German Innovation Award (как перспективный цифровой проект).
Как ранее сообщал сайт Nation News, президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев рассказал, как отличить порядочных благотворителей от мошенников.