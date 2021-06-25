В Удмуртии проверяют сообщения о травмировании ребёнка при падении металлического тренажёра

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В Удмуртии проверяют сообщения о травмировании девятилетней девочки при падении части металлического тренажёра.
В Удмуртии проверяют сообщения о травмировании ребёнка при падении металлического тренажёра
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Как передаёт Newinform, пострадавшая госпитализирована.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Ижевске вечером 23 июня.

«В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка.

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