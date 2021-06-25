В Удмуртии проверяют сообщения о травмировании ребёнка при падении металлического тренажёра
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Как передаёт Newinform, пострадавшая госпитализирована.
По имеющимся данным, инцидент произошёл в Ижевске вечером 23 июня.
«В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка.