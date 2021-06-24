Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о направлениях — лидерах по росту бюджетных мест.

«В 2021 году мы добавили бюджетные места на пять направлений, которые пользуются у абитуриентов наибольшим спросом. Образование и педагогическая деятельность — рост на 14%. Всё, что связано со школой, в последние годы очень востребовано», — заявил он в ходе «Делового завтрака» в «Российской газете».

По его словам, такой же рост показали информатика и вычислительная техника, а также клиническая медицина и здравоохранение.

На 13% увеличиваются места по направлению «Математика и механика».

«Почему? Любая IT-специальность базируется на хорошем, фундаментальном знании математики», — пояснил Фальков.

Как добавил министр, ещё 10% — на направление «Электроника, радиотехника, система связей».

«Вот пятёрка лидеров по росту мест. Согласитесь, не тот случай, когда нет спроса. Мы даём места тем направлениям, которые востребованы», — заключил он.

Ранее Фальков выразил мнение о приёме документов вузами онлайн.

Как сообщал портал kp.ru, ректор РАНХиГС Владимир Мау дал советы абитуриентам 2021 года.