В Нижнем Новгороде наградили участников хакатона по IT

В Нижнем Новгороде состоялся первый в России хакатон по искусственному интеллекту. В нём победила команда из Москвы.

Об этом сообщает Life.ru.

Церемония награждения победителей — разработчиков программного обеспечения — состоялась на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Организатором состязаний выступило Министерство экономического развития России, оператором — АНО «Россия — страна возможностей».

Всего в хакатоне приняли участие 218 человек, которые сформировали 26 команд. До финала дошли три. Победителями стали участники из столицы Showcase, которые разработали решение, оценивающее эффективность образовательных программ по сквозным технологиям.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.