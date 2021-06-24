В Подмосковье открыли голосование за территории без застроек

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В Московской области стартовало голосование за территории без застройки. Так, жители смогут выбрать зелёные зоны на портале «Добродел».
В Подмосковье открыли голосование за территории без застроек
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Подмосковья.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва на территории Московской области ведётся работа по нанесению зелёных зон на карту, чтобы жёстче контролировать строительство на данных территориях и не допустить появления торговых центров вместо скверов и зон, где люди привыкли отдыхать», — пояснил заместитель председателя правительства региона — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в Региональную геоинформационную систему уже внесены первые зоны, среди которых дворы, городские пространства с деревьями, места прогулок с детьми и занятий спортом.

Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.

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