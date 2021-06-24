Путин планирует провести рабочее совещание перед прямой линией

Президент России Владимир Путин намерен провести совещание, посвящённое подготовке к прямой линии.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Да, планирует», — сказал Песков.

Прямая линия с российским лидером назначена на 30 июня в полдень.

Как сообщали в Кремле, в этом году планируется провести её вне студии и сделать акцент на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников».

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».