Путин планирует провести рабочее совещание перед прямой линией
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Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Да, планирует», — сказал Песков.
Прямая линия с российским лидером назначена на 30 июня в полдень.
Как сообщали в Кремле, в этом году планируется провести её вне студии и сделать акцент на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников».
Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».