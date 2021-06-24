В Москве завершили реконструкцию кинотеатра «София»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики столицы.
«Старый советский кинотеатр превратился в многофункциональный общественный центр в шаговой доступности. В ходе реконструкции здание перестроили с расширением и заменой несущих строительных конструкций», — рассказал руководитель ведомства Сергей Лёвкин.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.