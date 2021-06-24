В Москве завершили реконструкцию кинотеатра «София»

Расположенный на Сиреневом бульваре московский кинотеатр «София» готовят к вводу в эксплуатацию, основные строительно-монтажные работы завершены.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики столицы.

«Старый советский кинотеатр превратился в многофункциональный общественный центр в шаговой доступности. В ходе реконструкции здание перестроили с расширением и заменой несущих строительных конструкций», — рассказал руководитель ведомства Сергей Лёвкин.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.