В Москве завершили реконструкцию кинотеатра «София»

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Расположенный на Сиреневом бульваре московский кинотеатр «София» готовят к вводу в эксплуатацию, основные строительно-монтажные работы завершены.
В Москве завершили реконструкцию кинотеатра «София»
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики столицы.

«Старый советский кинотеатр превратился в многофункциональный общественный центр в шаговой доступности. В ходе реконструкции здание перестроили с расширением и заменой несущих строительных конструкций», — рассказал руководитель ведомства Сергей Лёвкин.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.

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