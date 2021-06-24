В Москве 45% заявлений о заключении брака подали онлайн в 2021 году

С начала года в столице подали свыше 50 тыс. заявлений о заключении брака, при этом более 45% из них молодожёны подали онлайн.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Как отметила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, с апреля по май 2020 года показатель по электронной подаче заявления вырос до 70%.

Больше всего заявлений о заключении брака приняли в Таганском отделе ЗАГС, Дворце бракосочетания № 3, Шипиловском, Кутузовском отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания № 5 и на ВДНХ.

Лидером стал Дворец бракосочетания № 1 — туда поступило около 4,5 тыс. заявлений.

Как сообщала НСН в апреле, в МФЦ Москвы будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.