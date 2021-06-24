Попова рассказала об угрозе инфодемии в борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом Попова заявила журналистам в Сочи.
«Если мы научились и понимаем в определённой степени, как управлять процессом эпидемиологическим, то новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемиологическим процессом, — это процесс инфодемии», — приводит слова главы Роспотребнадзора Интерфакс.
По её словам, инфодемией называется процесс, когда граждан вводят в заблуждение ложными сообщениями вопреки принципам сохранения их здоровья.
Она отметила, что таким образом разрушаются тенденции к восстановлению здоровья, сохранению экономического потенциала в целом ряде стран.
Ранее Попова поручила усилить мониторинг изменчивости коронавируса.