Попова рассказала об угрозе инфодемии в борьбе с коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новой угрозой, связанной с эпидемиологическим процессом, является инфодемия — процесс, когда граждан вводят в заблуждение ложными сообщениями, препятствующими сохранению здоровья.
Попова рассказала об угрозе инфодемии в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом Попова заявила журналистам в Сочи.

«Если мы научились и понимаем в определённой степени, как управлять процессом эпидемиологическим, то новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемиологическим процессом, — это процесс инфодемии», — приводит слова главы Роспотребнадзора Интерфакс.

По её словам, инфодемией называется процесс, когда граждан вводят в заблуждение ложными сообщениями вопреки принципам сохранения их здоровья.

Она отметила, что таким образом разрушаются тенденции к восстановлению здоровья, сохранению экономического потенциала в целом ряде стран.

Ранее Попова поручила усилить мониторинг изменчивости коронавируса.

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