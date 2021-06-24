В Москве на торги выставлены 93 нестационарных торговых объекта
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Об этом сообщает НСН.
Предполагается, что у предпринимателей появится возможность открыть в таких точках пункты проката, бахчевые развалы, киоски с мороженым, бытовым обслуживанием или общественным питанием.
По словам Ефимова, среди выставленных на торги объектов есть как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны, в которых можно разместить, например, пункт велопроката.
«Всего по итогам пяти месяцев этого года город провёл 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка пяти участников на лот», — отметил заммэра.
В феврале президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.