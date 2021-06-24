В Саратове создадут центр быстрого реагирования на эпидемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на базе института «Микроб» в Саратове планируется создать Сотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии.

«В Саратове на базе института «Микроб» Роспотребнадзора к 2022 году будет создан Сотрудничающий центр ВОЗ по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она выразила благодарность Европейскому бюро ВОЗ за поддержку этой инициативы и активную совместную работу.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что цель создания центра — распространение опыта команд быстрого реагирования и использования мобильных лабораторий.