В Саратове создадут центр быстрого реагирования на эпидемии

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на базе института «Микроб» в Саратове планируется создать Сотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии.
В Саратове создадут центр быстрого реагирования на эпидемии
  • globallookpress.com

«В Саратове на базе института «Микроб» Роспотребнадзора к 2022 году будет создан Сотрудничающий центр ВОЗ по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она выразила благодарность Европейскому бюро ВОЗ за поддержку этой инициативы и активную совместную работу.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что цель создания центра — распространение опыта команд быстрого реагирования и использования мобильных лабораторий.

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