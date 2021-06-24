ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных для спецслужб Украины
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в течение длительного времени он по заданию Киева получал информацию с использованием специального антенного и приёмного оборудования.
Полученные сведения «планировалось использовать против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.