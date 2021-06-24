В Подмосковье взрослых призвали следить за детьми в летний период

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Зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что лето — период повышенной опасности для детей, и призвала взрослых быть внимательнее.
В Подмосковье взрослых призвали следить за детьми в летний период
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Убедительно прошу всех взрослых внимательно следить за детьми, соблюдать все меры предосторожности: не оставлять ребёнка у воды без присмотра, не купаться в запрещённом месте и на необорудованных пляжах», — сказала Каклюгина.

Также она напомнила, что большую опасность для ребёнка несут тепловой удар и солнечные ожоги.

Учитывая это, Каклюгина посоветовала не отпускать детей на открытое солнце без защитного крема и головного убора.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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