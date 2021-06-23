RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу: Новые штаммы коронавируса и новые ограничения. Кто и как обучает российскую оппозицию за границей?»

Ведущими стрима выступили Анатолий Кузичев, Надана Фридрихсон и Виталий Серуканов.

В прямом эфире были обсуждены новые правила по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, принятые в Москве и других регионах, а также ситуация с вакцинацией.

Также бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией* Александр Ларенков рассказал, как обучают российских оппозиционеров на зарубежных семинарах.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.