В Москве разыграли первые пять автомобилей для вакцинированных граждан

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В Москве подвели итоги первого розыгрыша автомобилей среди тех, кто получил первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля.
В Москве разыграли первые пять автомобилей для вакцинированных граждан
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Пять победителей были выбраны случайным образом. Всего в розыгрыше приняли участие свыше 165 тыс. человек, рассказал уполномоченный представитель Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Всего власти столицы разыгрывают 20 автомобилей.

«По пять автомобилей стоимостью около 1 млн рублей каждый будут разыгрывать раз в неделю: новые победители станут известны 30 июня, 7 июля и 14 июля», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье среди привившихся от COVID-19 разыграют квартиру.

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