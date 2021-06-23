В Москве разыграли первые пять автомобилей для вакцинированных граждан
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Пять победителей были выбраны случайным образом. Всего в розыгрыше приняли участие свыше 165 тыс. человек, рассказал уполномоченный представитель Департамента информационных технологий Борис Фролов.
Всего власти столицы разыгрывают 20 автомобилей.
«По пять автомобилей стоимостью около 1 млн рублей каждый будут разыгрывать раз в неделю: новые победители станут известны 30 июня, 7 июля и 14 июля», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье среди привившихся от COVID-19 разыграют квартиру.