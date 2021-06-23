Автоэксперт рассказал об инвестиционной привлекательности машин в России

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Автоэксперт Дмитрий Попов оценил инвестиционную привлекательность машин в России.
Автоэксперт рассказал об инвестиционной привлекательности машин в России
  • РИА Новости

«Автомобиль как объект инвестиций возможен. Всё зависит от того, что мы хотим сделать. Если хотим просто сэкономить деньги, то автотранспорт в силу неких социально-экономических причин у нас устаревает денежно быстрее, чем технически», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, как только новая машина покидает дилерский центр, она уже стоит на 5% дешевле.

Как считает Попов, уже потом автомобиль выходит на возрастное плато и довольно долго держится в диапазоне цены, выгодной владельцу.

«Как объект инвестиций автомобиль должен быть как способ зарабатывания денежных средств», — отметил эксперт.

Ранее главный аналитик ИФК «Солид» Станислав Письменный в беседе с Nation News рассказал о способах вложения денег.

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