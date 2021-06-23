Источник: против гендиректора «Мособлэнерго» Брижаня возбудили новое дело

ГСУ СК России по Москве возбудило очередное уголовное дело по факту взяточничества (ч. 5 ст. 290 УК России) в отношении генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 23 июня по вновь открывшимся обстоятельствам ГСУ СК по Москве возбудило дело против Брижаня за получение взятки от руководителя одной из подрядных строительных организаций АО «Мособлэнерго».

В августе 2020 года Хамовнический суд Москвы арестовал генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова.

В суде сообщили, что обоим фигурантам вменяется ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).