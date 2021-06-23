Эксперт оценил ситуацию на российских курортах

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Директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов оценил ситуацию на российских курортах.
Эксперт оценил ситуацию на российских курортах
  • РИА Новости

«Здесь мы говорим о том, что спрос на внутренние курорты в связи с закрытием Турции и ряда других направлений для пляжного отдыха, конечно, превысил все разумные ожидания», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в России хорошо развита инфраструктура курортов в различных ценовых диапазонах.

«У нас достаточное количество отелей ежегодно вводится», — отметил Блинов.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.

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