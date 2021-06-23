Специалист по недвижимости дала советы по покупке инвестиционного жилья

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Директор агентства недвижимости «Метражи» Екатерина Торопова дала советы по покупке инвестиционного жилья в Екатеринбурге.
Специалист по недвижимости дала советы по покупке инвестиционного жилья
  • РИА Новости

«Если покупать квартиру до конца июня, то ставка по ипотеке составит 6,5%. Можно получить и субсидированную ставку от застройщиков 4,7%, а от каких-то застройщиков 2,3% и даже 1%», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, при выборе инвестиционного жилья в первую очередь нужно обращать внимание на уникальность проекта.

Например, точечная застройка с выгодной локацией может заметно прибавить в стоимости.

Со своей стороны, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев выразил мнение, что расти в цене будет и жильё рядом с крупными вузами.

Он также считает, что покупать инвестиционные квартиры лучше всего на старте продаж, пока цены на них минимальные.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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