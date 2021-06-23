Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 70% в мае
- Reuters
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Как отмечается, всего было реализовано 97 машин.
«Отметим, что вся тройка марок-лидеров за прошлый месяц значительно улучшила свои показатели по сравнению с маем 2020 года», — отмечается в сообщении на сайте «Автостата».
Первое место занимает Bentley — реализовано 39 машин (рост в 2,8 раза).
Далее следует Rolls-Royce с результатом в 29 единиц (рост в 3,2 раза).
Замыкает тройку лидеров Ferrari — 11 автомобилей (рост в 11 раз).
Ранее газета «Известия» сообщила, что российский рынок электромобилей вырос в десять раз в мае 2021 года.