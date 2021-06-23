Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 70% в мае

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Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 70% в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 70% в мае
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Как отмечается, всего было реализовано 97 машин.

«Отметим, что вся тройка марок-лидеров за прошлый месяц значительно улучшила свои показатели по сравнению с маем 2020 года», — отмечается в сообщении на сайте «Автостата».

Первое место занимает Bentley — реализовано 39 машин (рост в 2,8 раза).

Далее следует Rolls-Royce с результатом в 29 единиц (рост в 3,2 раза).

Замыкает тройку лидеров Ferrari — 11 автомобилей (рост в 11 раз).

Ранее газета «Известия» сообщила, что российский рынок электромобилей вырос в десять раз в мае 2021 года.

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