Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 70% в мае

Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 70% в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Как отмечается, всего было реализовано 97 машин.

«Отметим, что вся тройка марок-лидеров за прошлый месяц значительно улучшила свои показатели по сравнению с маем 2020 года», — отмечается в сообщении на сайте «Автостата».

Первое место занимает Bentley — реализовано 39 машин (рост в 2,8 раза).

Далее следует Rolls-Royce с результатом в 29 единиц (рост в 3,2 раза).

Замыкает тройку лидеров Ferrari — 11 автомобилей (рост в 11 раз).

Ранее газета «Известия» сообщила, что российский рынок электромобилей вырос в десять раз в мае 2021 года.