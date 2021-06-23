В Москве утвердили проект планировки первого участка Рублёво-Архангельской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект первого участка Рублёво-Архангельской линии метро — от «Шелепихи» до «Липовой рощи».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Протяжённость участка — 12,65 км, на нём будет шесть станций — «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая роща».

Строительство первого отрезка Рублёво-Архангельской линии улучшит транспортное обслуживание более 530 тыс. жителей районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также снизит нагрузку на центральный участок Арбатско-Покровской линии.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.