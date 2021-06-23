В Москве утвердили проект планировки первого участка Рублёво-Архангельской линии метро

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект первого участка Рублёво-Архангельской линии метро — от «Шелепихи» до «Липовой рощи».
В Москве утвердили проект планировки первого участка Рублёво-Архангельской линии метро
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Протяжённость участка — 12,65 км, на нём будет шесть станций — «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая роща».

Строительство первого отрезка Рублёво-Архангельской линии улучшит транспортное обслуживание более 530 тыс. жителей районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также снизит нагрузку на центральный участок Арбатско-Покровской линии.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить