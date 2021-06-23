Адвокат рассказала, что делать в случае нарушения при расчёте платы за содержание дома

Адвокат Марина Симанова рассказала, что делать, если собственник частного дома обнаружил нарушение при расчёте размера платы за содержание жилья или за коммунальные услуги.

В беседе с Life.ru она заявила, что в такой ситуации нужно письменно обратиться в обслуживающую организацию или к лицу, которое предоставляет ЖКУ, с заявлением о выплате штрафа.

«Выплата штрафа производится не позднее двух месяцев со дня получения обращения от собственника или нанимателя. На практике это делается за счёт снижения платы за жилищно-коммунальные услуги за следующие месяцы. Если есть долг, то сумма задолженности уменьшается на основании вступившего в законную силу судебного акта», — сообщила Симанова.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.