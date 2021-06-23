Адвокат рассказала, что делать в случае нарушения при расчёте платы за содержание дома

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Адвокат Марина Симанова рассказала, что делать, если собственник частного дома обнаружил нарушение при расчёте размера платы за содержание жилья или за коммунальные услуги.
Адвокат рассказала, что делать в случае нарушения при расчёте платы за содержание дома
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она заявила, что в такой ситуации нужно письменно обратиться в обслуживающую организацию или к лицу, которое предоставляет ЖКУ, с заявлением о выплате штрафа.

«Выплата штрафа производится не позднее двух месяцев со дня получения обращения от собственника или нанимателя. На практике это делается за счёт снижения платы за жилищно-коммунальные услуги за следующие месяцы. Если есть долг, то сумма задолженности уменьшается на основании вступившего в законную силу судебного акта», — сообщила Симанова.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.

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