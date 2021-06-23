Юрист рассказал о новых правах жителей частных домов в сфере ЖКХ

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Ведущий юрист ГК «Европейская юридическая служба» Юрий Аванесов рассказал о новых правах жителей частных домов в сфере ЖКХ.
Юрист рассказал о новых правах жителей частных домов в сфере ЖКХ
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Life.ru.

Жители частных домов теперь имеют возможность получить компенсацию, если им пришлось переплачивать по вине коммунальщиков.

Соответствующее положение появилось в Жилищном кодексе в 2017 году, но касалось только многоквартирных домов, теперь этот пробел в законе устранён.

«Жильцы вправе требовать уплаты штрафа в размере 50%, если будет зафиксирован факт необоснованной переплаты. Раньше такое право действовало для многоквартирных домов, поскольку обязанность уплатить штраф была закреплена за управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативом», — заявил Аванесов.

По его словам, теперь такое право есть и у собственников индивидуальных жилых домов.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус в беседе с газетой «Известия» дал советы по проведению онлайн-голосования жильцов в России.

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