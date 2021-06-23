Участниками проекта «КиберМосква» стали более 4 тысяч человек

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Участниками проекта «КиберМосква» стали свыше 4 тыс. человек. В рамках инициативы было проведено более 50 вебинаров и 100 встреч на тему информационной безопасности.
Участниками проекта «КиберМосква» стали более 4 тысяч человек
  • ©mos.ru

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект разработан экспертами по информационной безопасности для обучения молодёжи грамотному поведению в интернете.

«Сегодня, когда большое количество мероприятий переходит в онлайн-режим, деятельность проекта становится всё более актуальной. Многие компании выстраивают свою работу на удалёнке в сети, а мы ежедневно пользуемся онлайн-сервисами для получения различных услуг. В связи с этим растёт и количество интернет-мошенников, появляются новые способы обмана пользователей», — заявил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

По его словам, проект организует и самостоятельные суббренды.

Так, например, появилась серия мастер-классов по банковской и финансовой безопасности «Добрая карта».

Работает и отдельное направление по борьбе с мошенническими ресурсами.

Весной запустили движение «Цифровые волонтёры».

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как противодействовать телефонным мошенникам.

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