Участниками проекта «КиберМосква» стали более 4 тысяч человек
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Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект разработан экспертами по информационной безопасности для обучения молодёжи грамотному поведению в интернете.
«Сегодня, когда большое количество мероприятий переходит в онлайн-режим, деятельность проекта становится всё более актуальной. Многие компании выстраивают свою работу на удалёнке в сети, а мы ежедневно пользуемся онлайн-сервисами для получения различных услуг. В связи с этим растёт и количество интернет-мошенников, появляются новые способы обмана пользователей», — заявил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.
По его словам, проект организует и самостоятельные суббренды.
Так, например, появилась серия мастер-классов по банковской и финансовой безопасности «Добрая карта».
Работает и отдельное направление по борьбе с мошенническими ресурсами.
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