Москва получила премию «Призвание» за клинические исследования «Спутника V»

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Москва получила премию «Призвание» за проведение третьей фазы пострегистрационных клинических исследований вакцины «Спутник V».
Москва получила премию «Призвание» за клинические исследования «Спутника V»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения.

«Специалисты, которые принимали непосредственное участие в проведении клинических исследований вакцины «Спутник V», получили главный символ национальной премии — статуэтку «Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека», — заявили в ведомстве.

Так, заместитель руководителя департамента Андрей Старшинин отметил, что на базе 25 медорганизаций были развёрнуты исследовательские центры, в которых за несколько месяцев прививку сделали более 33 тыс. добровольцев.

«В рамках третьей фазы двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V» специалисты медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы помогли собрать большой объём данных по эффективности и безопасности препарата среди сразу нескольких возрастных групп», — заявил, в свою очередь, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций Депздрава Алексей Безымянный.

По его словам, работа всех задействованных в исследовании специалистов позволила собрать данные для написания и публикации статьи в медицинском журнале The Lancet.

Ранее, как сообщал kp.ru, кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, профессор, член-корреспондент РАН доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили объяснил необходимость вакцинации от COVID-19.

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