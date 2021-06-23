Москва получила премию «Призвание» за клинические исследования «Спутника V»

Москва получила премию «Призвание» за проведение третьей фазы пострегистрационных клинических исследований вакцины «Спутник V».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения.

«Специалисты, которые принимали непосредственное участие в проведении клинических исследований вакцины «Спутник V», получили главный символ национальной премии — статуэтку «Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека», — заявили в ведомстве.

Так, заместитель руководителя департамента Андрей Старшинин отметил, что на базе 25 медорганизаций были развёрнуты исследовательские центры, в которых за несколько месяцев прививку сделали более 33 тыс. добровольцев.

«В рамках третьей фазы двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V» специалисты медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы помогли собрать большой объём данных по эффективности и безопасности препарата среди сразу нескольких возрастных групп», — заявил, в свою очередь, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций Депздрава Алексей Безымянный.

По его словам, работа всех задействованных в исследовании специалистов позволила собрать данные для написания и публикации статьи в медицинском журнале The Lancet.

Ранее, как сообщал kp.ru, кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, профессор, член-корреспондент РАН доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили объяснил необходимость вакцинации от COVID-19.